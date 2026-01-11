Глава района Кубани уволит своего заместителя за брань в адрес спасателей

«Антоненко Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности», — говорится в его заявлении, которое было выложено в Telegram-канале.
Инцидент, как уточняется, произошел перед Новым годом — 30 декабря 2025 года. Тогда в соцсетях распространилось видео, где человек, похожий на Антоненко, нецензурно выражался и угрожал мужчине.
Случившееся, как подчеркнул Кузьминов, является «недопустимым» нарушением профессиональной этики, допущенным муниципальным служащим.
Глава Дагестана Сергей Меликов 29 декабря 2025 года сообщил, что местный чиновник был уволен после того, как его сын устроил дебош в одной из торговых точек Кумторкалинского района республики. В заявлении подчеркивалось, что другого решения в сложившейся ситуации не могло быть.