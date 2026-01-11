Глава района Кубани уволит своего заместителя за брань в адрес спасателей

Глава Дагестана Сергей Меликов 29 декабря 2025 года сообщил, что местный чиновник был уволен после того, как его сын устроил дебош в одной из торговых точек Кумторкалинского района республики. В заявлении подчеркивалось, что другого решения в сложившейся ситуации не могло быть.