BT: В Дании призвали перенести двор наследного принца Кристиана в Нуук

В Дании предложили перенести двор наследного принца Кристиана в Гренландию. С такой инициативой выступил главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен. Об этом пишет датский таблоид BT.
По его словам, этот шаг помог бы развеять тезисы о якобы слабых связях острова с Копенгагеном и укрепить позиции Дании на фоне притязаний США. Йесперсен отметил, что постоянное присутствие члена королевской семьи в Нууке стало бы наглядным символом единства и ответственности метрополии за регион.
Эксперт считает, что наследный принц или другой представитель королевского дома должен не только жить в Гренландии, но и глубже интегрироваться в местную среду. В частности, речь идет об изучении гренландского и фарерского языков, а также о регулярном участии в жизни автономных территорий.
«Мы должны многое сделать, чтобы попытаться объединить нас в культурном плане», — подытожил Йесперсен.
Тем временем в Европе продолжают появляться и более нестандартные идеи, связанные с будущим Гренландии. Так, в Норвегии сатирическое издание De Speld предложило переименовать регион в «Остров Эпштейна», чтобы спасти его от президента США Дональда Трампа интерес к региону. Авторы материала в шуточной форме заявили, что новое название якобы должно сделать Гренландию токсичной темой для американской политики.