Дмитриев заявил о росте экспорта российских нефтепродуктов

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что экспорт российских нефтепродуктов заметно увеличился. Он отметил, что распространение противоположных трактовок и «ложных нарративов» может мешать принятию решений.

Источник: Life.ru

«Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что в декабре экспорт нефтепродуктов из России поднялся до максимума за последние четыре месяца.

Между тем, США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Как уточнялось, торги ведутся «в интересах Соединённых Штатов, Венесуэлы и союзников». Для организации продаж, как утверждается, привлекли крупные международные товарные компании и банки — они обеспечивают финансовое сопровождение сделок. При этом подчёркивается, что правительство США контролирует все денежные потоки от реализации нефти и нефтепродуктов, направляя средства на счета в признанных международных банках, — чтобы, как заявляется, обеспечить прозрачность и законность распределения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

