Дмитриев заявил о росте экспорта российских нефтепродуктов

Между тем, США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Как уточнялось, торги ведутся «в интересах Соединённых Штатов, Венесуэлы и союзников». Для организации продаж, как утверждается, привлекли крупные международные товарные компании и банки — они обеспечивают финансовое сопровождение сделок. При этом подчёркивается, что правительство США контролирует все денежные потоки от реализации нефти и нефтепродуктов, направляя средства на счета в признанных международных банках, — чтобы, как заявляется, обеспечить прозрачность и законность распределения.