«Нет места для альтернатив»: в США призывают Трампа взять Гренландию

Президент США Дональд Трамп должен добиться контроля над Гренландией любыми доступными способами. Такое мнение выразил автор американского журнала The Hill.
«Трамп нацелился на Гренландию, потому что на карте практически нет места для альтернатив», — следует из материала.
Издание утверждает, что, несмотря на жесткую риторику со стороны лидеров ЕС, у них нет действенных рычагов, способных помешать США получить Гренландию. Независимо от того, каким путем решит пойти Белый дом.
Автор подчеркивает, что Европа во многом выигрывает от гарантий безопасности, предоставляемых США. Однако ЕС резко «отшатывается всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация».
Ранее Трамп поручил командованию сил специальных операций подготовить сценарий вторжения в Гренландию. По данным Daily Mail, чиновники Белого дома настаивают на необходимости как можно более быстрого установления контроля над островом.