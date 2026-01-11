Ричмонд
Politico: ЕС боится, что США могут получить Гренландию через сделку по Украине

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. В Европейском союзе (ЕС) опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться получить Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: Annie Spratt/CC0

По их информации, некоторые европейские чиновники считают, что команда Трампа намерена приобрести Гренландию в рамках украинской сделки.

«Президент [Трамп — прим. ТАСС] вряд ли так поступит», — заявил изданию один из высокопоставленных чиновников Белого дома, отметив, что ситуация может измениться в будущем.

«Мы всегда действуем согласованно, а затем пересматриваем каждый шаг. Это как деловая сделка», — добавил он.

Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты хотят владеть Гренландией и намерены добиться этого любым способом. Британская еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники позднее сообщила, что Евросоюз разрабатывает планы введения санкций против американских компаний на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию.

