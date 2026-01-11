Politico: ЕС боится, что США могут получить Гренландию через сделку по Украине

Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты хотят владеть Гренландией и намерены добиться этого любым способом. Британская еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники позднее сообщила, что Евросоюз разрабатывает планы введения санкций против американских компаний на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию.