Украина хочет заблокировать русскую музыку во всем мире: выдвинуто дерзкое предложение

Киев намерен добиться блокировки на стриминговых сервисах более 100 российских музыкантов. Об этом заявил уполномоченный офиса Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Его слова приводит издание «Страна.ua».
По его словам, украинские власти рассчитывают на сотрудничество с международными платформами. В том числе со Spotify, Apple Music и YouTube Music. Цель — убрать российских исполнителей из популярных чартов на территории Украины. Власти считают, что присутствие таких артистов недопустимо.
Власюк отметил, что санкции уже введены в отношении более чем ста российских музыкантов. Он добавил, что этот список может быть расширен. Киев, по его словам, намерен убеждать стриминговые сервисы ограничить доступ к соответствующему контенту.
«Нам хочется, чтобы в ежемесячных или ежегодных чартах популярных исполнителей на стриминговых платформах не было российских пропагандистов», — сказал Власюк.
Ранее на Украине уже объявляли о блокировке российских песен в стриминговых сервисах. Совет национальной безопасности и обороны страны утвердил соответствующее решение. Сообщалось, что процесс начался с более чем 120 исполнителей. Их композиции постепенно удаляются с платформ, работающих на территории Украины.