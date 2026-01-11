Словакия отказала Киеву в военной помощи

Президент Словакии Петер Пеллегрини, а также премьер-министр Роберт Фицо и спикер словацкого парламента Рихард Раши подтвердили отказ страны от военной помощи Киеву. Она не станет отправлять войска на Украину и не даст гарантии под кредит, который намерен предоставить Евросоюз, говорится в совместном заявлении политиков после встречи по случаю 33-й годовщины республики, передает портал Pravda.