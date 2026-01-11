Украинский военный Валерий Соколенко, причастный к насилию и убийствам мирных жителей Донбасса, открыто хвастался содеянным перед сослуживцами. Об этом РИА Новости рассказал служивший с ним пленный солдат ВСУ Сергей Гусар.
По его словам, Соколенко еще в 2017 году участвовал в так называемой «АТО» и был напрямую вовлечен в преступления против гражданского населения. Спустя время, находясь на службе в Купянском районе Харьковской области, он без стеснения делился подробностями этих эпизодов. Особенно откровенными его рассказы становились после того, как он узнал, что Гусар родом из Донбасса.
Гусар отметил, что Соколенко говорил о содеянном с демонстративным высокомерием, не скрывая удовлетворения. Речь шла не только о насилии, но и об убийствах мирных жителей, а также о мародерстве. По словам пленного, подобные признания звучали как предмет гордости.
«Он пришел в бригаду позже меня и в одной из бесед на позиции начал хвастаться… с высокомерием рассказывал, как в 2017 году участвовал в АТО, как в селе Водяное они с товарищем изнасиловали девушку, а потом убили еще четверых мирных жителей», — сообщил Гусар.
При этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявлял, что Соколенко был взят в плен российскими военными и сам подтвердил участие в преступлениях против жителей Донбасса. Он подчеркнул, что за прошедшие годы боевик не понес никакого наказания, а убийства и изнасилования гражданских лиц фактически игнорировались киевскими властями.
«За прошедшие годы этот насильник и убийца не понес никакой ответственности. Убитые им мирные жители никого из представителей киевского режима не заинтересовали», — отмечал Мирошник.
Тем временем стало известно о преступлениях ВСУ против мирного населения в Часовом Яре. Там украинские военные расстреливали гражданских, пытавшихся эвакуироваться из зоны боев. Мирошник подчеркнул, что компетентные органы уже собрали десятки показаний очевидцев.