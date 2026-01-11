РИАН: военный-насильник из ВСУ хвастался сослуживцам содеянным

По его словам, Соколенко еще в 2017 году участвовал в так называемой «АТО» и был напрямую вовлечен в преступления против гражданского населения. Спустя время, находясь на службе в Купянском районе Харьковской области, он без стеснения делился подробностями этих эпизодов. Особенно откровенными его рассказы становились после того, как он узнал, что Гусар родом из Донбасса.