В Японии допустили досрочный роспуск парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити продемонстрировала готовность досрочно распустить парламент страны. Об этом 10 января заявил лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура.

Источник: AP 2024

«Премьер не говорила о конкретных сроках роспуска парламента в самом начале года, но в разговоре был момент, когда мы поговорили о том, что “сцена изменилась”, — сказал политик в прямом эфире телеканала NHK, его слова приводит “РИА Новости”.

По словам Ёсимуры, после этого разговора он не удивился появившимся в СМИ сообщениям о возможном роспуске парламента.

В этот же день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что японские власти встают на путь милитаризации страны, что может привести к «полному уничтожению» страны. Сообщается, что в течение года Япония намерена изменить и пересмотреть ключевые вопросы обеспечения своей национальной безопасности.

