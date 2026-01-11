«Премьер не говорила о конкретных сроках роспуска парламента в самом начале года, но в разговоре был момент, когда мы поговорили о том, что “сцена изменилась”, — сказал политик в прямом эфире телеканала NHK, его слова приводит “РИА Новости”.
По словам Ёсимуры, после этого разговора он не удивился появившимся в СМИ сообщениям о возможном роспуске парламента.
В этот же день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что японские власти встают на путь милитаризации страны, что может привести к «полному уничтожению» страны. Сообщается, что в течение года Япония намерена изменить и пересмотреть ключевые вопросы обеспечения своей национальной безопасности.