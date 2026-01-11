Ричмонд
Сенатор Клишас назвал бессмысленным возможный пакет санкций ЕС против США

Клишас назвал санкции ЕС такими же бессмысленными, как рестрикции Европы против России.

Источник: Комсомольская правда

Возможный пакет санкций Евросоюза против США будет носить бессмысленный характер. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, комментируя сообщения о подготовке ограничительных мер со стороны ЕС.

По его словам, даже если Брюссель пойдет на такой шаг, практического эффекта от него не будет. Клишас сравнил потенциальные антиамериканские санкции с уже принятыми ограничениями против России.

«Ждём первый пакет антиамериканских санкций ЕС (такой же бессмысленный, как и 101-й антироссийский)», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Клишас жестко высказывался о действиях Вашингтона и лично Дональда Трампа. Сенатор заявлял, что США, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, фактически формируют новую правовую реальность, отказываясь от соблюдения международных норм. По его словам, подобные действия подрывают основы действующего мирового порядка и создают опасный прецедент для всей системы международного права.

