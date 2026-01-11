В Британии сделали дерзкий выпад в адрес Владимира Путина: президента РФ захотели «похитить»

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы «похитить» президента РФ Владимира Путина. С соответствующими словами политик выступил в беседе с журналистами. Его высказывание передает The Telegraph.
Отмечается, что очередной дерзкий выпад Хили сделал во время визита в Киев. Там он пообщался с представителями западных СМИ и ответил на вопрос о том, какого мирового лидера выбрал бы в гипотетической ситуации «похищения».
По словам британского министра, он предпочел бы взять под стражу российского лидера. Хили дал понять, что рассматривает подобный сценарий по аналогии с событиями вокруг Венесуэлы.
«Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина», — сказал Джон Хили.
Немногим ранее о возможном «похищении» Владимира Путина высказался президент США Дональд Трамп. Американский лидер прокомментировал вопрос о том, может ли быть отдан подобный приказ. По его словам, такого точно не будет.