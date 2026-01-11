Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне серьезных проблем в энергетической сфере столицы. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Ни Зеленский, ни Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы», — сказал политик.
Соскин уточнил, что Зеленский и его окружение перекладывают ответственность на других. Вместо решения критических вопросов они делают вид, что сосредотачиваются на борьбе с коррупцией, произволом ТЦК и дезертирами на передовой.
Ранее жители Киева признались, что наблюдают медленное разрушение Украины изнутри. Граждане устали от произвола властей.
*- лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.