«Охвачена пламенем». Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Франция и Великобритания развяжут войну с Россией, если направят своих военнослужащих на территорию Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм. В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны», — сказал он во время речи на съезде правящей партии «Фидес».

Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном намерено предотвратить реализацию таких планов.

Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.

В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также подчеркивал, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
