«Охвачена пламенем». Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией

«Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм. В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны», — сказал он во время речи на съезде правящей партии «Фидес».