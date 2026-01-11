«Охвачена пламенем». Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией

«Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм. В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны», — сказал он во время речи на съезде правящей партии «Фидес».
Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном намерено предотвратить реализацию таких планов.
Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также подчеркивал, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.