Иордания участвовала в ударах США по Сирии

Иорданские истребители F-16 выпустили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям, сообщил источник. Всего в ударах участвовало более 20 самолетов, включая F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9. Это второй этап операции США под названием «Ястребиный удар», которая началась 19 декабря 2025 года после гибели американских военных в Пальмире шестью днями ранее.