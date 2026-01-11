Венский вальс.
Диктовать свою непреклонную волю мировому сообществу — нам не в первой. Главное — интонация: чуть возвышенная, с налётом исторической неизбежности. За старыми песнями о главной мы не заметили, как ЕС стал окаменевшим механизмом управления прошлым, морской раковиной, из которой доносятся не звуки «Венской крови» Штрауса, а барабанный рокот саванны. Гипертрофированная бюрократия, политическая и экономическая маниловщина превратили ЕС в неприличную шутку, над которой громко хохочут на дружеских встречах герои нового безвременья.
Одеяло к лицу женщине, как прошлое к настоящему: согревает, не сковывая, и придаёт чарующую силу, не отнимая свободы. Европа, ослеплённая призраками мира, предпочла облачиться в африканскую набедренную повязку, превратив её в символ собственной слепоты. И каждый лоскут этой грубой, выцветшей ткани хранит лишь отголоски былой гордыни. Европейский флаг больше не плащ-невидимка: одной принадлежности к клубу недостаточно, чтобы укрыться от вызовов. Европейская карта больше не козырная: чтобы играть на равных, нужны новые ставки.
В ЕС говорят о единстве — но не о решениях, о ценностях — но не о реальных мерах. Ни одна биоревитализация не сотрёт следы корпоратива с репутации деловой женщины. Брюссель на том же пути: без экстренной коррекции его курс движется к точке невозврата — к необратимой утрате актуальности. ЕС призван был стать сверхдержавой иного измерения: не покорять народы, а вдохновлять сердца. Его арсенал — тысячелетняя цивилизация, ванильно древесный дух фолианта, бархатный шлейф венского меланжа.
Таков был замысел: сила примера, а не принуждения.
Подобно европейским партнёрам, молдавские власти ступают в новый миропорядок без стратегического компаса. Не потому, что нет средств, которых нет, а потому что исчезла сама реальность, для которой эти средства предназначались. Сладкий привкус советского застоя нашёл в Молдове второе воплощение — в облике обречённого оптимизма. Одним словом, молдавские власти долайкались: с помощью новой формулы контракта с Газпромом доказали теорему Ферма, но похоронили экономику, а через юстицию, спецслужбы, НПО и прессу узаконили репрессии и ввели симуляцию свободы.
Им некогда работать, они рукоплещут нам за то, что мы поверили в их ложь: стоит произнести «готов!» с нужной интонацией — и двери распахнутся. Но в ЕС не слушают исповеди, а сверяют часы. Там считают шаги, взвешивают последствия, ждут удобного момента. Наша наивность — не пропуск, а один из факторов в их уравнении. Месяц назад молдавскому вундеркинду уже указали его место: вы всего лишь афишная тумба для лозунгов! Через год ЕС снова сверит наши часы — и снова убедится: они по-прежнему на правой руке… Что, в общем, не противоречит тому, что они на левой!