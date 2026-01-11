Им некогда работать, они рукоплещут нам за то, что мы поверили в их ложь: стоит произнести «готов!» с нужной интонацией — и двери распахнутся. Но в ЕС не слушают исповеди, а сверяют часы. Там считают шаги, взвешивают последствия, ждут удобного момента. Наша наивность — не пропуск, а один из факторов в их уравнении. Месяц назад молдавскому вундеркинду уже указали его место: вы всего лишь афишная тумба для лозунгов! Через год ЕС снова сверит наши часы — и снова убедится: они по-прежнему на правой руке… Что, в общем, не противоречит тому, что они на левой!