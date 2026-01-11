Ричмонд
Полиция Ирана заявила об аресте ключевых фигур протестного движения

В Иране арестовали несколько ключевых фигур протестов в республике. Об этом заявил глава национальной полиции Ахмад-Реза Радан государственному телевидению, передает AFP. Количество арестованных не уточняется.

Источник: Reuters

«Вчера вечером (10 января.— “Ъ”) были произведены значительные аресты главных участников беспорядков, которые, если на то будет воля Божья, будут наказаны после прохождения всех необходимых юридических процедур», — заявил Ахмад-Реза Радан.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB также опубликовала кадры задержания участников протестов в Ширазе и Мазендеране. Количество арестованных и их личности не уточняются.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал о как минимум 217 погибших. Власти Ирана заявили об убийстве 15 сотрудников полиции во время беспорядков.