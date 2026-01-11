Полиция Ирана заявила об аресте ключевых фигур протестного движения

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал о как минимум 217 погибших. Власти Ирана заявили об убийстве 15 сотрудников полиции во время беспорядков.