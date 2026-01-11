Ричмонд
Захарова отреагировала на слова британского министра о Путине

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Слова министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина — это извращенные влажные фантазии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.

«Влажные фантазии британских извращенцев», — сказала Захарова, комментируя ТВЦ эти слова Хили.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
