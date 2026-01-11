Захарова отреагировала на слова британского министра о Путине

Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.
«Влажные фантазии британских извращенцев», — сказала Захарова, комментируя ТВЦ эти слова Хили.
