Лидер оппозиции Швеции одобрил идею отправки военных в Гренландию

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Швеции целесообразно направить своих военнослужащих в Гренландию в случае необходимости. Такое мнение выразила лидер крупнейшей в королевстве оппозиционной Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

Источник: AP 2024

«Мне не чуждо увеличение военного присутствия в Гренландии. Это, очевидно, относится и к шведским военным», — сказала бывший премьер-министр (2021−2022) в интервью газете Dagens ETC на полях конференции «Народ и оборона». С предложением направить в Гренландию войска ЕС выступил молодежный союз партии. Андерссон считает важным, чтобы Швеция и другие страны ЕС поддержали Данию в свете последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

