Сколько потратила Майя Санду на зарубежные служебные поездки за полгода

Суточные выплаты составили свыше 233 тысяч леев, еще почти 220 тысяч леев было израсходовано на проживание. При этом администрация президента превысила предусмотренный на 2025 год бюджет на официальные зарубежные поездки на 1 миллион леев. Причиной стало то, что за первые шесть месяцев года было осуществлено 33 деловых визита за границу общей стоимостью более 500 тысяч леев.