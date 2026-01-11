Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько потратила Майя Санду на зарубежные служебные поездки за полгода

Санду за последние шесть месяцев совершила 14 поездок, посетив 12 стран. Трижды президент Молдовы отправлялась в Италию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Администрация президента Молдовы израсходовала около 800 тысяч леев на зарубежные поездки Майи Санду за последние погода.

В течение последних шести месяцев 2025 года сотрудники администрации президента совершили 34 официальные зарубежные поездки, при этом глава государства входила в состав 14 делегаций.

Как следует из отчета, опубликованного администрацией президента, общие расходы на эти визиты составили не менее 800 тысяч леев. Основная часть средств была направлена на транспортные расходы — авиаперелеты и железнодорожные поездки, на которые пришлось более 347 тысяч леев.

Суточные выплаты составили свыше 233 тысяч леев, еще почти 220 тысяч леев было израсходовано на проживание. При этом администрация президента превысила предусмотренный на 2025 год бюджет на официальные зарубежные поездки на 1 миллион леев. Причиной стало то, что за первые шесть месяцев года было осуществлено 33 деловых визита за границу общей стоимостью более 500 тысяч леев.

Зарубежные поездки Майи Санду — от Бухареста до Страсбурга.

Согласно документу, за последние 6 месяцев 2025 года Майя Санду совершила 14 зарубежных поездок. Ниже приводим их список:

6—9 июля — служебная поездка в Варшаву, Польша;

9—13 июля — служебная поездка в Рим, Италия;

23—25 июля — служебная поездка в Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

8—10 сентября — участие в качестве спикера в пленарном заседании Европейского парламента, Страсбург, Франция;

10—13 сентября — служебная поездка в Рим и Ватикан, Италия;

13—14 сентября — служебная поездка в Берлин, Германия;

1—2 октября — служебная поездка в Копенгаген, Дания;

11—12 октября — служебная поездка в Венецию, Италия;

25—26 октября — служебная поездка в Бухарест, Румыния;

28—29 октября — служебная поездка в Париж, Франция;

3—5 ноября — служебная поездка в Брюссель, Бельгия;

10—14 декабря — служебная поездка в Ларнаку, Республика Кипр;

14—15 декабря — служебная поездка в Афины, Греция;

15—17 декабря — служебная поездка в Гаагу, Нидерланды.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше