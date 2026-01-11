Сколько потратила Майя Санду на зарубежные служебные поездки за полгода

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Администрация президента Молдовы израсходовала около 800 тысяч леев на зарубежные поездки Майи Санду за последние погода.
В течение последних шести месяцев 2025 года сотрудники администрации президента совершили 34 официальные зарубежные поездки, при этом глава государства входила в состав 14 делегаций.
Как следует из отчета, опубликованного администрацией президента, общие расходы на эти визиты составили не менее 800 тысяч леев. Основная часть средств была направлена на транспортные расходы — авиаперелеты и железнодорожные поездки, на которые пришлось более 347 тысяч леев.
Суточные выплаты составили свыше 233 тысяч леев, еще почти 220 тысяч леев было израсходовано на проживание. При этом администрация президента превысила предусмотренный на 2025 год бюджет на официальные зарубежные поездки на 1 миллион леев. Причиной стало то, что за первые шесть месяцев года было осуществлено 33 деловых визита за границу общей стоимостью более 500 тысяч леев.
Зарубежные поездки Майи Санду — от Бухареста до Страсбурга.
Согласно документу, за последние 6 месяцев 2025 года Майя Санду совершила 14 зарубежных поездок. Ниже приводим их список: