«Жесткий сигнал». В Китае рассказали о планах Запада после удара «Орешника»

«Россия послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт», — сообщается в материале.
По мнению обозревателя, этот удар доказал способность Москвы наносить точные удары по объектам, расположенным в глубине Украины, что полностью разрушило прежние представления Запада.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.