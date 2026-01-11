Ричмонд
«Жесткий сигнал». В Китае рассказали о планах Запада после удара «Орешника»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Удар Вооруженных сил России ракетой «Орешник» поколебал желание Запада ввести войска на территорию Украины, пишет китайский портал Sohu.

Источник: РИА "Новости"

«Россия послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт», — сообщается в материале.

По мнению обозревателя, этот удар доказал способность Москвы наносить точные удары по объектам, расположенным в глубине Украины, что полностью разрушило прежние представления Запада.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.