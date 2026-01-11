МИД Израиля призвал ЕС признать иранский КСИР террористами

Об этом Саар заявил министру внутренних дел Германии Александру Добриндту. Глава израильского МИДа считает, что «сейчас самое время признать КСИР террористической организацией». По словам Саара, эта позиция давно устоялась в Германии. Он подчеркнул, что сегодня этот вопрос важен для всего ЕС.