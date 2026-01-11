Президент Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов

Масуд Пезешкиан заявил, что враги Ирана хотят «посеять хаос и беспорядок» в стране после 12-дневной войны. Речь идет о военном конфликте Ирана и Израиля, который длился с 13 по 25 июня 2025 года. В своей речи Пезешкиан отделил обычных протестующих от «террористов, связанных с иностранными державами».