Захарова: киевский режим бьется в агонии на фоне провалов на поле боя

Она обратила внимание, что 10 января массированной атаке 33 дронов самолетного типа подверглись Курская, Брянская и Белгородская области, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.
«Подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима, стремящегося на фоне очевидных провалов на поле боя выместить злобу на мирных жителях российских регионов, — указала Захарова. — Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание».
Она отметила, что Москва рассчитывает на беспристрастную оценку со стороны профильных международных структур на террористическую атаку ВСУ в отношении мирных граждан российских регионов.
«Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний», — указала она.