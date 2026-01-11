Ричмонд
Венесуэла не нуждается в услугах безопасности от Кубы, заявил Трамп

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла больше не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, отныне ее будет защищать армия США.

Источник: Reuters

В соцсети Truth Social Трамп заявил, что Куба «много лет жила за счёт огромных объёмов нефти и денег», поступавших из Венесуэлы, а взамен предоставляла услуги безопасности двум последним венесуэльским лидерам.

«Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали её в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть США, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая будет её защищать», — добавил американский президент.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
