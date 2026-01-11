Утверждены размеры фиксированных взносов в соцфонд Молдовы на 2026 год

Согласно бюджету госсоцстраха на 2026 год, вступившему в силу с 1 января, фиксированный годовой взнос в размере 22 878 леев установлен для ряда категорий плательщиков, деятельность которых указана в приложении № 1 к закону о системе социального страхования. К ним относятся, в частности: физические лица, осуществляющие независимую экономическую деятельность (включая учредителей ИП и крестьянских хозяйств), обладатели предпринимательских патентов, а также работодатели в сфере такси — за наемных водителей.