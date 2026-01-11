Утверждены размеры фиксированных взносов в соцфонд Молдовы на 2026 год

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. В 2026 году в Молдове сохранен механизм расчета фиксированных обязательных взносов в систему государственного социального страхования.
Их размер определяется путем индексации прогнозируемой средней заработной платы за предыдущий год.
Согласно бюджету госсоцстраха на 2026 год, вступившему в силу с 1 января, фиксированный годовой взнос в размере 22 878 леев установлен для ряда категорий плательщиков, деятельность которых указана в приложении № 1 к закону о системе социального страхования. К ним относятся, в частности: физические лица, осуществляющие независимую экономическую деятельность (включая учредителей ИП и крестьянских хозяйств), обладатели предпринимательских патентов, а также работодатели в сфере такси — за наемных водителей.
Отдельный фиксированный взнос в размере 30 966 леев предусмотрен для самозанятых лиц, работающих в сфере правосудия. Для граждан, не указанных в приложении № 1 и желающих застраховаться на основании индивидуального договора с Национальной кассой соцстрахования, годовой взнос также составляет 22 878 леев.
Для физических лиц — собственников или арендаторов сельхозземель, обрабатывающих их индивидуально, размер фиксированного взноса установлен на уровне 5 827 леев в год, но не менее 1/12 этой суммы ежемесячно. Уплаченный период засчитывается в трудовой стаж при назначении пенсии по возрасту.