Европу возмутило молчание НАТО по злободневному вопросу

Между тем Трамп уже успел обвинить Данию в неспособности адекватно защитить остров и инвестировать в его безопасность, несмотря на, по его словам, растущую активность российского и китайского военно-морского флота вокруг Гренландии. Как заявили в Белом доме, военные действия являются «вариантом» наряду с покупкой или другими методами установления контроля США над этим островом.