Европу возмутило молчание НАТО по злободневному вопросу

Немногословность НАТО заставила европейских политиков опасаться, что альянс не защищает права Дании. Молчание данного военного блока резко контрастирует с недавними усилиями Евросоюза по сплочению вокруг Копенгагена. По словам некоторых политиков ЕС, дистанцирование НАТО от вопросов о судьбе Гренландии рискует усилить ощущение безнаказанности Трампа в отношениях с союзниками и использовать зависимость Европы от Вашингтона в вопросах безопасности.
В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что настало время инициировать серьезные дебаты по этому вопросу.
Между тем Трамп уже успел обвинить Данию в неспособности адекватно защитить остров и инвестировать в его безопасность, несмотря на, по его словам, растущую активность российского и китайского военно-морского флота вокруг Гренландии. Как заявили в Белом доме, военные действия являются «вариантом» наряду с покупкой или другими методами установления контроля США над этим островом.
FT отметило, что вторжение США или попытка аннексии означали бы прямой конфликт между двумя союзниками, ставя под сомнение статью 5 о взаимной обороне, которую многие члены считают смыслом существования НАТО.
До этого конгрессмен-демократ Тед Лью заявил, что если президент США Дональд Трамп решит напасть на Гренландию и отдаст военным соответствующие приказы, то их не следует выполнять.