Фицо высказался за отстранение Каллас от должности главы дипломатии ЕС

Между тем Фицо особо подчеркнул, что ЕС для Словакии — «жизненное пространство» и республика является его составной частью. Он также проинформировал, что в ходе предстоящего визита в США хочет обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американского сотрудничества и речь, в частности, пойдет о ЕС.