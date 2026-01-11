Фицо высказался за отстранение Каллас от должности главы дипломатии ЕС

«Мы должны заменить высокого представителя ЕС по международной политике госпожу Каллас», — сказал Фицо. По его словам, во многом из-за нее ЕС не способен эффективно реагировать на современные вызовы, не может выработать собственную позицию по актуальным событиям.
После военной операции США в Венесуэле, по словам премьера, более не существует мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны. Фицо ожидает, как на произошедшие в Венесуэле события будет реагировать ЕС.
Между тем Фицо особо подчеркнул, что ЕС для Словакии — «жизненное пространство» и республика является его составной частью. Он также проинформировал, что в ходе предстоящего визита в США хочет обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американского сотрудничества и речь, в частности, пойдет о ЕС.