«Достигать Москвы». В Британии узнали о новом оружии для Киева

Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название «Nightfall» (сумерки), Минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна «уметь» запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9−12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.