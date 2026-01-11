«Великобритания намерена передать украинцам передовое оружие, в частности, мощные баллистические ракеты большой дальности. Ракеты Nightfall (сумерки), оснащенные 200-килограммовыми боеголовками, способны запускаться быстро одна за другой и достигать даже Москвы», — утверждается в публикации.
По данным издания, Минобороны Соединенного Королевства обратилось к британским предприятиям с просьбой «разработать, создать и поставить первые три образца ракеты». Сумма контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов.
Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название «Nightfall» (сумерки), Минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна «уметь» запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9−12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил в интервью РИА Новости, что, обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие даже пока не создано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.