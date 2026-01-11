Задача Кишинева в Гагаузии: Получить в результате манипуляций на «выборах» подконтрольное Народное собрание — появился план. как это будет сделано

Как и во всей Молдове, выборы в Гагаузии не будут борьбой за власть. Это будет имитация борьбы с целью выживания. Если в Молдове выборы в парламент были выражением борьбы за выживание политиков национального уровня, в данном случае представленных 101 депутатом, то в Гагаузии это будет борьба за выживание отдельных представителей гагаузского народа числом в три раза меньше — 35 депутатов НСГ.