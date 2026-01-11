Задача Кишинева в Гагаузии: Получить в результате манипуляций на «выборах» подконтрольное Народное собрание — появился план. как это будет сделано

Рассчитывать на демократические и справедливые выборы в Гагаузии — крайне наивно. Если общий принцип «Выборы в колонии проводятся и заканчиваются так, как надо колонизаторам» распространяется на всю Молдову, то и Гагаузия не может быть исключением.
Задача, которая ставится центральными властями, — получить в результате манипуляций на «выборах» подконтрольное Народное собрание. Эта задача будет решаться (уже решается) несколькими способами.
Во-первых, в НСГ будут продвигаться открытые коллаборационисты, которые уже сейчас заявляют о необходимости «конструктивного сотрудничества с центральной властью», «поддержки евроинтеграции», «развития автономии при поддержке Европы». Примерно треть из 35 депутатов НСГ могут быть избраны именно на такой платформе.
Во-вторых, будут пущены в ход инструменты запугивания и коррумпирования. Кому-то помашут кнутом уголовных дел, а кому-то дадут пряник личной выгоды и «общественной пользы» для тех округов, которые представляют депутаты.
В-третьих, если не получится «по-хорошему», можно будет и дальше блокировать всю деятельность органов власти Гагаузии, сохраняя паралич в управлении автономией.
Кишиневу даже не надо сильно стараться, чтобы применять тактику «разделяй и властвуй» в отношении Гагаузии. Местные политики сами настолько разобщены, клановые и родоплеменные противоречия в автономии настолько сильны, что эти политики готовы без всякой «помощи» из Кишинева перегрызть друг другу горло.
Они не в состоянии договориться даже об отстаивании личных интересов, не говоря уже о совместной защите общих интересов Гагаузии.
Как и во всей Молдове, выборы в Гагаузии не будут борьбой за власть. Это будет имитация борьбы с целью выживания. Если в Молдове выборы в парламент были выражением борьбы за выживание политиков национального уровня, в данном случае представленных 101 депутатом, то в Гагаузии это будет борьба за выживание отдельных представителей гагаузского народа числом в три раза меньше — 35 депутатов НСГ.
Дмитрий Чубашенко, журналист.