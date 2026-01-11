Ричмонд
Африка бросила вызов Трампу, осудив захват Мадуро, пишут СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Африка бросила вызов президенту США Дональду Трампу своим единством в осуждении захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро, считает издание Politico.

Источник: Reuters

«Несмотря на предостережение президента США о необходимости того, чтобы он оставался довольным — предупреждение, сопровождаемое издевательскими намеками на возможные будущие рейду на Кубу, Колумбию и Мексику — один континент выделился своей готовностью бросить ему вызов… Прямота и единство Африки касательно (захвата — ред.) Мадуро ярко контрастирует с более разрозненным ответом Латинской Америки, как и в основном уклончивыми ответами из Европы», — говорится в публикации.

Издание указывает на то, что захват Мадуро «широко осудили» как и отдельные африканские государства, так и крупные региональные организации, в том числе Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканский союз. Как отмечает Politico, африканские лидеры «не пляшут под ту же дудку, что и осмотрительные европейцы».

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

