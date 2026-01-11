WSJ сообщила о создании передовой ракеты Киева по советским технологиям

По данным разработчика, дальность ракеты превышает 1,8 тыс. миль (2,9 тыс. км), а масса боевой части составляет около 2,5 тыс. фунтов (1,13 т). Терех отметила, что при создании ракеты компания изучает советские учебники по ракетостроению, а одним из консультантов является 92-летний специалист, работавший в советской ракетной программе. Эксперты при этом указывают, что заявленные характеристики пока не подтверждены практикой.