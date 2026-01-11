WSJ сообщила о создании передовой ракеты Киева по советским технологиям

«Реактивные двигатели взяты со старых советских самолетов», — заявила технический директор компании Fire Point Ирина Терех.
По данным разработчика, дальность ракеты превышает 1,8 тыс. миль (2,9 тыс. км), а масса боевой части составляет около 2,5 тыс. фунтов (1,13 т). Терех отметила, что при создании ракеты компания изучает советские учебники по ракетостроению, а одним из консультантов является 92-летний специалист, работавший в советской ракетной программе. Эксперты при этом указывают, что заявленные характеристики пока не подтверждены практикой.
Ранее, 24 декабря 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря заявил, что большую часть ракет дальнего действия FP-5 «Фламинго» перехватывают системы противовоздушной обороны (ПВО) России. Украинский лидер рассказал, что при последнем использовании четыре такие ракеты были ликвидированы силами ПВО РФ.
До этого, 26 октября 2025 года, Зеленский сообщил, что производство ракет типа «Фламинго», которые должны были поступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), затрудняется из-за возникших технических проблем.