Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии

По данным Financial Times, отсутствие реакции руководства НАТО на заявления Трампа вызвало беспокойство в европейских столицах: в частности, там усомнились в способности альянса защищать интересы Дании. Копенгаген также изменил свою позицию по этому вопросу: если прежде Дания в основном занимала сдержанную позицию по вопросу Гренландии и призывала союзников по ЕС и НАТО поступать так же, теперь премьер Метте Фредериксен прямо заявила, что, если США нападут на другую страну НАТО, «все остановится», включая альянс.