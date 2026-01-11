«Время на исправление ошибок вышло»: Беспрозванных рассказал о ситуации с уборкой снега в Калининграде и области

Алексей Беспрозванных рассказал о ситуации с уборкой снега в регионе. Об этом губернатор Калининградской области написал в своём телеграм-канале.
По его словам, работа по уборке снега в муниципалитетах усилена. «Главы лично выезжают на визуальный контроль. Также вижу, что в отдельных районах не хватает оперативной реакции руководителей, либо налицо нехватка техники. Полный разбор полётов проведём на оперативном совещании. Снегопад продолжается. А впереди ещё и заморозки. Так что основные сложности впереди, но, уверен, мы со всем справимся», — написал губернатор.
Беспрозванных также поручил главам муниципалитетов оперативно реагировать на обращения и мобилизовать все возможные ресурсы на борьбу с непогодой. «Жители сообщают мне о плохой уборке во дворах, раздражены слабой включённостью управляющих компаний, и я с ними полностью согласен. Работу нужно проводить не только по центральным улицам или так называемым “гостевым” маршрутам. Проезды, междворовые пространства, окраины — там ситуация значительно хуже», — пояснил он.
Более того, губернатор поставил на задачу минконтроля детально документировать бездействие со стороны УК. В отчёт войдут адреса и фотографии. «Прошу жителей сообщать о подобных фактах, в том числе через Госуслуги, приложение Госуслуги. Дом и на сайте. Самые нерадивые компании должны будут покинуть рынок ЖКХ, так дело дальше не пойдёт. Время на исправление ошибок вышло», — написал губернатор.