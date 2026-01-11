«Время на исправление ошибок вышло»: Беспрозванных рассказал о ситуации с уборкой снега в Калининграде и области

Беспрозванных также поручил главам муниципалитетов оперативно реагировать на обращения и мобилизовать все возможные ресурсы на борьбу с непогодой. «Жители сообщают мне о плохой уборке во дворах, раздражены слабой включённостью управляющих компаний, и я с ними полностью согласен. Работу нужно проводить не только по центральным улицам или так называемым “гостевым” маршрутам. Проезды, междворовые пространства, окраины — там ситуация значительно хуже», — пояснил он.