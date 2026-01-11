Ричмонд
Президент Кубы заявил о готовности страны защищаться

Президент Кубы Мигель Диас-Канель 11 января заявил о готовности страны защищать свой суверенитет в ответ на внешнее давление США.

Источник: РИА "Новости"

«Куба — это свободное, независимое и суверенное государство. Никто не диктует нам, что делать. Куба не нападает; США нападают на нее уже 66 лет, и она не угрожает; она готова защищать родину до последней капли крови», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Диас-Канель отметил, что критика в адрес Кубы вызвана гневом из-за ее суверенного выбора политической системы, где руководящая роль закреплена за Коммунистической партией (КПК). По его словам, те, кто обвиняет Гавану в экономических трудностях, должны признать, что эти проблемы являются результатом санкций, которые США «навязывают» стране на протяжении десятилетий.

«У них нет никакого морального права обвинять Кубу в чем бы то ни было», — подчеркнул кубинский лидер.

В этот же день американский лидер Дональд Трамп сообщил, что нефть и деньги больше не будут направляться на Кубу. Он отметил, что Куба много лет жила за счет поступающих на остров огромных объемов нефти и денег из Венесуэлы, а взамен оказывала «услуги безопасности» экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу и похищенному главе республики Николасу Мадуро. Глава Белого дома также положительно отозвался об идее назначить американского госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.

