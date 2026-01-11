Президент Кубы заявил о готовности страны защищаться

В этот же день американский лидер Дональд Трамп сообщил, что нефть и деньги больше не будут направляться на Кубу. Он отметил, что Куба много лет жила за счет поступающих на остров огромных объемов нефти и денег из Венесуэлы, а взамен оказывала «услуги безопасности» экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу и похищенному главе республики Николасу Мадуро. Глава Белого дома также положительно отозвался об идее назначить американского госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.