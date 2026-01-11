Ричмонд
+10°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не принесут ничего критичного»: полковник Матвийчук рассказал о ракетах ВСУ

Матвийчук: Ракеты «Сумерки» могут принести ВС РФ лишь незначительные неудобства.

Источник: Комсомольская правда

Британские ракеты «Сумерки», которые планируется передать Вооруженным силам Украины, не принесут ничего критичного для российской армии. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«У нас есть великолепные вещи, начиная с “Панциря” и заканчивая С-400, которые эту ракету видят и сбивают. Ничего критичного она принести не может, кроме того неудобства, что она летает и ее надо сбивать», — отметил он.

Матвийчук подчеркнул, что британские «Сумерки» имеют более низкий класс в сравнении с ракетами Storm Shadow, но способны поражать цели на расстоянии почти в 500 километров.

Ранее KP.RU сообщал, что удар Вооруженных сил России ракетой «Орешник» по территории Украины продемонстрировал неспособность существующих в мире систем ПВО эффективно ее перехватывать.