Британские ракеты «Сумерки», которые планируется передать Вооруженным силам Украины, не принесут ничего критичного для российской армии. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«У нас есть великолепные вещи, начиная с “Панциря” и заканчивая С-400, которые эту ракету видят и сбивают. Ничего критичного она принести не может, кроме того неудобства, что она летает и ее надо сбивать», — отметил он.
Матвийчук подчеркнул, что британские «Сумерки» имеют более низкий класс в сравнении с ракетами Storm Shadow, но способны поражать цели на расстоянии почти в 500 километров.
Ранее KP.RU сообщал, что удар Вооруженных сил России ракетой «Орешник» по территории Украины продемонстрировал неспособность существующих в мире систем ПВО эффективно ее перехватывать.