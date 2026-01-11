Немецкая ПРО против «Орешника»: Германия оказалась беззащитной перед гиперзвуком

По данным издания, комплекс Arrow-3 в Германии всё ещё находится на ранней стадии развёртывания. Хотя радиолокационные средства в Саксонии-Анхальт, предположительно, зафиксировали пуск ракеты, возможности для её перехвата у системы не было.
Журналисты отмечают, что дальность «Орешника» достигает 5,5 тысячи километров, что позволяет ракете поражать цели на всей территории Европы. При этом существующие у Германии средства противоракетной обороны не рассчитаны на борьбу с подобными гиперзвуковыми целями.
Источники в НАТО подтвердили изданию, что Arrow-3 пока не достигла полной боеготовности. Теоретически для перехвата могла бы применяться система Patriot, однако она не предназначена для противодействия гиперзвуковым ракетам.
В Берлине выражают обеспокоенность тем, что демонстрация возможностей «Орешника» ставит под сомнение эффективность текущей конфигурации европейской ПРО, несмотря на то что Arrow-3 изначально задумывалась как ключевой элемент защиты от баллистических угроз.
Напомним, Украина обратилась в ООН сразу после удара российской ракеты «Орешник» по Львовской области в начале января. А 10 января, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео январского удара комплексом «Орешник» и назвал его предупреждением для европейских лидеров, продвигающих идею ввода войск НАТО на Украину.
