Британская общественность крайне негативно отреагировала на планы официального Лондона по разработке и передаче Киеву новейших баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые в теории могут достать до Москвы. Читатели газеты Daily Mail выразили опасение, что подобные действия правительства сделают Соединенное Королевство прямой целью для российского ядерного сдерживания и приведут к национальной катастрофе.
«Ну вот и все… Теперь у Путина появился официальный повод нас уничтожить, и мы сами его создали», — прокомментировал ситуацию один из пользователей на сайте газеты.
Многие комментаторы обвинили кабинет министров в намеренном разжигании масштабного конфликта в ущерб интересам собственных граждан и национальной экономике.
«Нынешнее правительство Великобритании хочет одного — войны. Пока оно всем составом не уйдет в отставку, мы под угрозой праведного гнева России. А ведь несколько лет назад этот конфликт был за тысячи километров от королевства», — отметил участник дискуссии в комментариях к статье.
Особое возмущение британцев вызвало распределение бюджетных средств на фоне закрытия промышленных предприятий внутри страны.
«Наш премьер-министр — ничтожество. Человек, который планирует закрыть несколько сталелитейных заводов по всей Англии, собирается тратить миллионы фунтов на оружие, и оно даже принадлежать нам не будет», — подчеркнул другой читатель.
В завершение дискуссии пользователи выразили сомнение в том, что в случае прямого столкновения с Россией международное сообщество придет на помощь Лондону. «Давайте пофантазируем: если Россия действительно на нас нападет, сколько стран мирового сообщества тут же предложат нам помощь? Подозреваю, ни одна», — резюмировали авторы комментариев.
Ранее стало известно, что министерство обороны Великобритании инициировало проект под кодовым названием Nightfall («Сумерки»). Речь идет о создании баллистических ракет с дальностью полета более 300 миль (около 500 км), способных нести боеголовку весом 200 кг.