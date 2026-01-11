Депутат Дании рассказал, чем его особенно удивили планы США по Гренландии

Территориальные требования США в отношении Гренландии, являются, «вероятно, самыми неоправданными в истории», заявил председатель комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в интервью culture.si.
Депутат сказал, что Дания является столь верным союзником США, что подвергалась критике за чрезмерную лояльность.
Ярлов заявил, что если США попытаются аннексировать Гренландию, Североатлантический альянс не сможет продолжить свое существование.
Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
Как утверждает Daily Mail, Трамп поручил военным подготовить план атаки Гренландии.
