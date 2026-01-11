«Фламинго» оказалась советской наработкой: На Западе развенчали миф о «передовой» ракете FP-5

Разработчик утверждает, что дальность ракеты превышает 2,9 тыс. км, а масса боевой части составляет около 1,13 тонна. По ее словам, при создании «Фламинго» компания изучает советские учебники по ракетостроению, а одним из консультантов является 92-летний специалист, работавший в советской ракетной программе. Как подчеркнуло издание, эксперты при этом указывают, что заявленные характеристики украинской ракеты пока не подтверждены практикой.