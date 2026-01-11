«Передовая» украинская ракета FP-5 под названием «Фламинго», которую разрабатывает киевский режим, во многом опирается на советские наработки. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов.
«Реактивные двигатели взяты со старых советских самолетов», — отметила технический директор компании-производителя Fire Point Ирина Терех.
Разработчик утверждает, что дальность ракеты превышает 2,9 тыс. км, а масса боевой части составляет около 1,13 тонна. По ее словам, при создании «Фламинго» компания изучает советские учебники по ракетостроению, а одним из консультантов является 92-летний специалист, работавший в советской ракетной программе. Как подчеркнуло издание, эксперты при этом указывают, что заявленные характеристики украинской ракеты пока не подтверждены практикой.
Как писал сайт KP.RU, в конце декабря прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что большинство ракет дальнего действия FP-5 «Фламинго» перехватываются российскими средствами ПВО.
Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков указал, что Украина сама по себе не способна на производство подобных ракет, хотя бы из отсутствия микроэлектроники к ним.
Напомним, в августе 2025 года были впервые показаны фото некого секретного цеха Fire Point с новенькими, якобы, крылатыми ракетами под названием «Фламинго».