Reuters назвал Китай целью операции США с похищением Мадуро

Как отмечает Reuters, Мадуро всего за несколько часов до похищения встретился в Каракасе со спецпосланником Китая по Латинской Америке Цю Сяоци, это было его последнее публичное появление перед захватом американцами. Встреча транслировалась в прямом эфире в то время, как США тайно готовились к операции, что говорит о том, что Пекин был застигнут врасплох, полагает американский чиновник.