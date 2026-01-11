Ричмонд
Орбан предупредил, что Европу ждет крах из-за помощи Киеву

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение Украине 800 млрд евро приведет Европу к экономическому краху.

Источник: Аргументы и факты

Европа столкнется с экономическим крахом, если предоставит Киеву запрашиваемые 800 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Украина рассчитывает получить указанную сумму в течение ближайших десяти лет, при этом военные расходы в эти расчеты не включены. «Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху», — отметил Орбан, подчеркнув, что для венгерских властей приоритетом остаются собственные граждане, а не поддержка Украины.

Ранее глава правительства Венгрии называл запрошенную Киевом сумму ошеломляющей. Он отмечал, что 800 млрд евро почти в четыре раза превышают годовой валовой внутренний продукт Венгрии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также критически высказался о политике Евросоюза, заявив, что ЕС не может предложить ничего, кроме ненависти к России. По его словам, союз утрачивает способность реагировать на ключевые вызовы, а по вопросам конкурентоспособности, обороны и внешней политики внутри него отсутствует единство. Фицо добавил, что большинство стран ЕС ориентируются на позицию США.

