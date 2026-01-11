Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также критически высказался о политике Евросоюза, заявив, что ЕС не может предложить ничего, кроме ненависти к России. По его словам, союз утрачивает способность реагировать на ключевые вызовы, а по вопросам конкурентоспособности, обороны и внешней политики внутри него отсутствует единство. Фицо добавил, что большинство стран ЕС ориентируются на позицию США.