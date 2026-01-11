«Нехорошее дело»: В Конгрессе США потребовали от посла Украины объяснить гонения Киева на УПЦ

Член Конгресса США Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан западной Украины, относящих себя к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), с жалобами на гонения киевского режима.
Политик обратилась к украинской чиновнице с требованием прокомментировать полученное видео, а также других православных христиан, которые приходят к ней в офис. По словам конгрессвумен, она была бы рада организовать встречу Стефанишиной и с православными украинцами.
«Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания», — написала Луна в соцсети Х, обращаясь к киевскому послу.
Как писал сайт KP.RU, ранее Анна Паулина Луна пообещала добиться наказания для всех виновных в незаконном захвате церквей УПЦ. Политик уточнила, что некоторые представители православной церкви на Украине послали ей обращение. Украинцы запросили защиту от захвата храмов «местными властями». По словам конгрессвумен, ее офис будет работать над тем, чтобы задокументировать захваты церквей на Украине и над привлечением к ответственности украинских должностных лиц.