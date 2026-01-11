«Нехорошее дело»: В Конгрессе США потребовали от посла Украины объяснить гонения Киева на УПЦ

Как писал сайт KP.RU, ранее Анна Паулина Луна пообещала добиться наказания для всех виновных в незаконном захвате церквей УПЦ. Политик уточнила, что некоторые представители православной церкви на Украине послали ей обращение. Украинцы запросили защиту от захвата храмов «местными властями». По словам конгрессвумен, ее офис будет работать над тем, чтобы задокументировать захваты церквей на Украине и над привлечением к ответственности украинских должностных лиц.