Die Welt: новая система ПРО Arrow-3 в ФРГ не готова к перехвату «Орешника»

Новая система ПРО Arrow-3, недавно развернутая в Германии, не готова к перехвату российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», пишет Die Welt.
В издании сообщили, что удар по объекту в Львовской области стал первым косвенным противостоянием «Орешником» с Arrow-3. Отмечается, что согласно описанию системы ПРО на сайте Бундесвера, она способна перехватывать баллистические ракеты до входа в атмосферу.
На авиабазе в земле Саксония-Анхальт в Германии пока размещен один комплекс Arrow-3, он находится пока на начальной фазе эксплуатации. Журналисты предположили, что система ПРО могла отслеживать пуск российской ракеты, но не располагала возможностью на него воздействовать.
А статье отмечается, что теоретически для перехвата «Орешника» мог бы использоваться комплекс Patriot, однако он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.
Отметим, Arrow-3 — система ПРО, разработанная израильской компанией Israel Aircraft Industries и американским концерном Boeing. Согласно данным открытых источников, Arrow-3 способна перехватывать баллистические ракеты противника на высоте более 100 километров, то есть до того, как они войдут в земную атмосферу. Дальность ее действия составляет до 2400 километров.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь с 8 на 9 января российские войска нанесли по критически важным объектам Украины массированный удар высокоточным оружием, в том числе с помощью ракетного комплекса «Орешник», что стало ответом на террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области в конце декабря 2025 года.