Die Welt: новая система ПРО Arrow-3 в ФРГ не готова к перехвату «Орешника»

На авиабазе в земле Саксония-Анхальт в Германии пока размещен один комплекс Arrow-3, он находится пока на начальной фазе эксплуатации. Журналисты предположили, что система ПРО могла отслеживать пуск российской ракеты, но не располагала возможностью на него воздействовать.