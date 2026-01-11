Посольства Молдовы приостановили прием заявлений на получение гражданства

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Посольства и консульства Молдовы за рубежом сообщили, что приостановили на неопределённый срок приём заявлений по вопросам гражданства.
Как отмечается в их сообщении, этот шаг предпринят в контексте изменений в национальном законодательстве Молдовы, включая принятие Закона № 253 от 10 июля 2025 года о гражданстве и отмену Закона № 1024 от 2 июня 2000 года.
Дипломатические миссии Молдовы отмечают, что дополнительно сообщат о возобновлении предоставления данных консульских услуг.
Ранее сообщалось, что с 24 декабря 2025 года вступил в силу новый Закон о гражданстве Молдовы, который усиливает контроль и повышает ответственность заявителей на получение гражданства. Любое лицо, желающее стать гражданином Республики Молдова, независимо от основания, должно будет продемонстрировать знание государственного языка и Конституции Республики Молдова. Проверки будут строгими и эффективными, а не только формальными.
Предлагаемые изменения вводят более строгие механизмы проверки личности и оснований заявителей: строгая проверка личности заявителя; проверка подлинности представленных документов; анализ истории поездок и финансовых возможностей; оценка финансовых возможностей; отсутствие судимости.