Посольства Молдовы приостановили прием заявлений на получение гражданства

Ранее сообщалось, что с 24 декабря 2025 года вступил в силу новый Закон о гражданстве Молдовы, который усиливает контроль и повышает ответственность заявителей на получение гражданства. Любое лицо, желающее стать гражданином Республики Молдова, независимо от основания, должно будет продемонстрировать знание государственного языка и Конституции Республики Молдова. Проверки будут строгими и эффективными, а не только формальными.