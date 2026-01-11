«Лучшие в мире»: Трамп намекнул на захват Кубы одной картинкой

Президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он курит сигару на фоне государственного флага Кубы. Репост записи стороннего пользователя сопровождается кратким одобрительным комментарием главы Белого дома: «Безусловно».
На картинке американский лидер изображен в классическом костюме на фоне колониальной архитектуры Гаваны, а надпись на самом изображении гласит: «Лучшие в мире кубинские сигары». Этот медийный жест в социальной сети президента был воспринят некоторыми комментаторами, как намек на то, что Трамп примерил на себя роль хозяина Кубы.
Ранее Трамп в своем аккаунте официально заявил, что Куба более не будет получать венесуэльскую нефть, которая десятилетиями служила оплатой за кубинские «услуги безопасности» в Каракасе. Глава государства подчеркнул, что после недавней атаки американского спецназа Венесуэла больше не нуждается в защите со стороны кубинского режима.
В ответ на эти заявления президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с резким обращением. В социальной сети X кубинский лидер напомнил, что остров десятилетиями живет в условиях внешней блокады.
«Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы», — написал глава республики.
Мигель Диас-Канель также подчеркнул, что кубинский народ не намерен отступать перед угрозами администрации США.
«Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови», — добавил кубинский лидер в своем сообщении.