Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху»

Программа Ukraine Facility была запущена в 2024 году сроком на четыре года. Финансирование предоставляется в виде сочетания грантов (безвозвратной помощи) и льготных кредитов. Оно привязано к выполнению Украиной согласованного плана реформ и достижению инвестиционных индикаторов. По данным украинского Минфина, с 2024 года в госбюджет страны по этой программе поступило более €26,7 млрд, из них более €10,6 млрд — в 2025 году.