Трамп прозрачно намекает? Глава Белого дома «закурил» кубинскую сигару

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 11 января, республиканец принялся снова угрожать Гаване и заявил, что на Кубу больше не будут поступать нефть и денежные средства от Венесуэлы. По его словам, Куба якобы много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы, а взамен предоставляла услуги безопасности двум последним лидерам Боливарианской республики.