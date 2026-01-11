Трамп прозрачно намекает? Глава Белого дома «закурил» кубинскую сигару

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сделал репост сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) картинки, на которой он «курит» кубинскую сигару на фоне флага Острова Свободы.
На этом изображении хозяин Овального кабинета одет в черный костюм и красный галстук и держит во рту сигару на фоне флага Кубы. Надпись на картинке гласит: «Лучшие в мире кубинские сигары».
Дональд Трамп репостнул сгенерированное ИИ изображение. Фото: Truth Social.
Стоит отметить, что глава Белого дома не имеет этой вредной привычки.
Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 11 января, республиканец принялся снова угрожать Гаване и заявил, что на Кубу больше не будут поступать нефть и денежные средства от Венесуэлы. По его словам, Куба якобы много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы, а взамен предоставляла услуги безопасности двум последним лидерам Боливарианской республики.
Кроме того, Трамп назвал «отличной» идеей публикацию одного из пользователей соцсети X., где было написано, что глава госдепа США Марко Рубио «станет президентом Кубы».