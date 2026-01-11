Переданные Вооруженным силам Украины немецкие чудо-дроны не смогли выдержать натиска российской армии в зоне боевого соприкосновения. Об этом сообщает издание Die Welt.
Отмечается, что на деле якобы прорывные характеристики предоставленных Германией беспилотников оказались далеки от заявленных параметров.
Военнослужащие ВСУ массово пожаловались на проблемы с запуском БПЛА и их навигацией. Удручающим оказалось и качество сборки дронов, что напрочь разрушило все надежды на успех немецкой техники в зоне конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что на Западе развенчали миф о якобы передовых украинских ракетах «Фламинго». Разработка киевского режима на деле оказалась оружием, во многом опирающимся на советские наработки.