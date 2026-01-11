Ричмонд
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Глава американского минэнерго Крис Райт отказался раскрыть, какие дальнейшие шаги США готовы предпринять против танкеров, перевозящих иранскую нефть.

Источник: © РИА Новости

«Я не буду раскрывать какие-либо изменения позиции по этому вопросу», — сказал он в эфире CBS в ответ на вопрос о том, планируются ли новые задержания судов, перевозящих иранскую нефть.

Райт также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что США планируют делать в связи с протестами в Иране.

«Конечно, президент очень откровенно говорил о желании вернуть свободу, верховенство закона, капитализм и прекрасные отношения с Соединенными Штатами, так что посмотрим», — ответил он.

Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США «помочь» Ирану.