Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью

«Я не буду раскрывать какие-либо изменения позиции по этому вопросу», — сказал он в эфире CBS в ответ на вопрос о том, планируются ли новые задержания судов, перевозящих иранскую нефть.
Райт также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что США планируют делать в связи с протестами в Иране.
«Конечно, президент очень откровенно говорил о желании вернуть свободу, верховенство закона, капитализм и прекрасные отношения с Соединенными Штатами, так что посмотрим», — ответил он.
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США «помочь» Ирану.