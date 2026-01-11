Трамп выбрал способ расправы с Ираном

Президент США Дональд Трамп исключил сценарий полномасштабного наземного вторжения в Иран в рамках рассматриваемых планов военного вмешательства. Несмотря на отказ от ввода войск, Вашингтон продолжает проработку вариантов силового воздействия на Тегеран на фоне непрекращающихся протестов внутри исламской республики. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.
«Варианты, которые рассматривает президент, не включают в себя размещение военного контингента на территории Ирана», — подчеркнул источник американского медиаресурса.
Как утверждает американское телевидение, администрация Трампа сосредоточена на дистанционных методах воздействия, которые позволят поддержать протестное движение без прямого участия армии США в городских боях.
Информацию о подготовке силовых сценариев ранее подтверждали и другие СМИ. Газета The New York Times писала, что главе Белого дома уже доложили о конкретных вариантах атаки, и он всерьез раздумывает над их одобрением. В свою очередь, издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало о прошедших обсуждениях детальных планов ударов по иранским объектам. Сам Дональд Трамп 9 января во время официальной встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси открыто пригрозил Тегерану «сильным ударом» и заявил о готовности Соединенных Штатов «помочь» протестующим.
Ситуация в Иране резко обострилась с 8 января 2026 года после обращений Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В своем личном канале в соцсети Х он призвал граждан к всеобщей забастовке и захвату стратегических объектов, а также напрямую просил президента США о вмешательстве. С этого момента в стране начались массовые шествия, в ответ на которые власти полностью отключили интернет.
Официальный Тегеран обвиняет в организации беспорядков внешние силы. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что за беспорядками стоят США и Израиль, пообещав при этом найти решение внутренних проблем страны.