Трамп выбрал способ расправы с Ираном

Информацию о подготовке силовых сценариев ранее подтверждали и другие СМИ. Газета The New York Times писала, что главе Белого дома уже доложили о конкретных вариантах атаки, и он всерьез раздумывает над их одобрением. В свою очередь, издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало о прошедших обсуждениях детальных планов ударов по иранским объектам. Сам Дональд Трамп 9 января во время официальной встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси открыто пригрозил Тегерану «сильным ударом» и заявил о готовности Соединенных Штатов «помочь» протестующим.